Иллюстрация-плакат для новогоднего корпоратива

1. Слоган для плаката:

- новогодний ёлко-боулинг!

букву Ё зачеркнуть и сверху надписать букву А, получится алко-боулинг

2. Ещё раз о структуре

Ориентация горизонтальная, формат А2. В качестве примеров посмотреть плакаты табличные чемпионата мира или европы. 4 команды - 4 таблицы. Предусмотреть место для вписывания названия команды. Помимо имени игрока, мы туда будем вклеивать фотографию, стало быть место должно быть достаточно для фото и для имени. И ещё там же немного места для того, чтобы вписать дополнительную информацию разного рода - статистика выступлений игрока, например.

3. Стилистика

Мы определились, что это будет как будто иллюстрация. Приветствуются надписи от руки, рукописные шрифты (никаких засечек и прочих пошлостей) Даже если таблицы нарисовать от руки, слегка неровно, как будто случайно - отлично.

4. Оформление

Стави лого, добавляем плюшек. Шары, кегли, руки, ноги, разное.

Также, добавим немного текста. Разместить его можно, к примеру в левом нижнем углу.

Правила игры в боулинг

Главная задача в боулинге - гонять шары. Подберите подходящий размер шара, причём девушкам необязательно следовать стереотипам, лучше взять размер поменьше. Это не баскетбол и не волейбол, не стоит подбрасывать шары, их нужно катить. Плавно и точно. Но перед тем, как катить, неплохо бы и накатить. Соберитесь командой и накатите, Новый Год всё-таки.

Покатив первый шар, не спешите идти на перекур, у вас есть вторая попытка. Если и со второй попытки не удалось сбить всё, что стоит, не отчаивайтесь, есть команда соперника, которой можно помешать выбить больше очков чем у вас.

Каждая команда сыграет с каждой по очереди. Не забывайте не только катить, но и накатывать, тогда к концу турнира команда соперника весьма вероятно уже устанет и просто сдастся.

Дата проведения

//размещаем в правом нижнем углу

29 декабря в 18:00

боулинг HOLIDAY