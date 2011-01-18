Добрый у меня есть графика в .fla и хотелось бы сохранить ее в .png У кого есть на это время напиши сюда. Это простая работка так как ничего сложного нету ...
Иллюстрация-плакат для новогоднего корпоратива
1. Слоган для плаката:
- новогодний ёлко-боулинг!
букву Ё зачеркнуть и сверху надписать букву А, получится алко-боулинг
2. Ещё раз о структуре
Ориентация горизонтальная, формат А2. В качестве примеров посмотреть плакаты табличные чемпионата мира или европы. 4 команды - 4 таблицы. Предусмотреть место для вписывания названия команды. Помимо имени игрока, мы туда будем вклеивать фотографию, стало быть место должно быть достаточно для фото и для имени. И ещё там же немного места для того, чтобы вписать дополнительную информацию разного рода - статистика выступлений игрока, например.
3. Стилистика
Мы определились, что это будет как будто иллюстрация. Приветствуются надписи от руки, рукописные шрифты (никаких засечек и прочих пошлостей) Даже если таблицы нарисовать от руки, слегка неровно, как будто случайно - отлично.
4. Оформление
Стави лого, добавляем плюшек. Шары, кегли, руки, ноги, разное.
Также, добавим немного текста. Разместить его можно, к примеру в левом нижнем углу.
Правила игры в боулинг
Главная задача в боулинге - гонять шары. Подберите подходящий размер шара, причём девушкам необязательно следовать стереотипам, лучше взять размер поменьше. Это не баскетбол и не волейбол, не стоит подбрасывать шары, их нужно катить. Плавно и точно. Но перед тем, как катить, неплохо бы и накатить. Соберитесь командой и накатите, Новый Год всё-таки.
Покатив первый шар, не спешите идти на перекур, у вас есть вторая попытка. Если и со второй попытки не удалось сбить всё, что стоит, не отчаивайтесь, есть команда соперника, которой можно помешать выбить больше очков чем у вас.
Каждая команда сыграет с каждой по очереди. Не забывайте не только катить, но и накатывать, тогда к концу турнира команда соперника весьма вероятно уже устанет и просто сдастся.
Дата проведения
//размещаем в правом нижнем углу
29 декабря в 18:00
боулинг HOLIDAY
Выбранный исполнитель
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