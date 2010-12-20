Сделать иллюстрации к каталогу

Для каталога продукции требуется сделать иллюстрации. В качестве исходников есть фотографии различного качества (не всегда хорошего). Нужно, чтобы они были выполнены в едином стиле, прорисовка до деталей не нужна - достаточно полусхематичных изображений. Направление - промышленное оборудование. Всего порядка 170 изображений.

Предлагайте свои цены и сроки.

Предпочтение отдается предложениям из Москвы, т.к. многое будет проще объяснить при встрече.