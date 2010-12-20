Нужно нарисовать красивую новогоднюю открытку для поздравления клиентов по электронной почте.
Сделать иллюстрации к каталогу
Для каталога продукции требуется сделать иллюстрации. В качестве исходников есть фотографии различного качества (не всегда хорошего). Нужно, чтобы они были выполнены в едином стиле, прорисовка до деталей не нужна - достаточно полусхематичных изображений. Направление - промышленное оборудование. Всего порядка 170 изображений.
Предлагайте свои цены и сроки.
Предпочтение отдается предложениям из Москвы, т.к. многое будет проще объяснить при встрече.
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