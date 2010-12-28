Инструкция к фильтр-прессу на английском языке в pdf формате на 26 листах. Нужно перевести на русский и предоставить в в виде удобном для отправки на печать в типографию с сохранением исходного оформления.
Переводы19 заявок
Закрыт
14 лет назад
Инструкция к фильтр-прессу на английском языке в pdf формате на 26 листах. Нужно перевести на русский и предоставить в в виде удобном для отправки на печать в типографию с сохранением исходного оформления.
Для каталога продукции требуется сделать иллюстрации. В качестве исходников есть фотографии различного качества (не всегда хорошего). Нужно, чтобы они были выполнены в едином стиле, прорисовка до деталей не нужна - достаточно полусхематичных изображений. Направление - ...