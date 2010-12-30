Иконки для литературного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен26 заявок1591 просмотр
#1$50

Для существующего сайта http://avtor.in/ нарисовать 10 иконок, отражающих меню пользователя, когда он авторизован. То, в каком виде это сейчас - в приложении (личная страница, читальня, избранное ... выход)

Все иконки должны поместиться в один ряд и должны быть выполнены в одном стиле.

Рисунок+текст под ним в каком-то контуре.

Всё должно быть понятно, просто, интуитивно, легко и приятно глазу.

14 лет назад
avtor
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Mintaj
Юлия 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#1
Отличная работа иллюстратора. Юлия нарисовала на конкурсе тот набор иконок, что было нужно. В отличии от других участников. Советую как добросовестного и ответственного испонителя.
Хороший заказчик. Ясно и четко излагает свои пожелания к работе. Своевременная оплата. Приятное общение.

Заявки фрилансеров

Mintaj
Юлия 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#1

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