Иконки для литературного сайта

# 1 — $ 50

Для существующего сайта http://avtor.in/ нарисовать 10 иконок, отражающих меню пользователя, когда он авторизован. То, в каком виде это сейчас - в приложении (личная страница, читальня, избранное ... выход)

Все иконки должны поместиться в один ряд и должны быть выполнены в одном стиле.

Рисунок+текст под ним в каком-то контуре.

Всё должно быть понятно, просто, интуитивно, легко и приятно глазу.