Титульная картинка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен38 заявок1303 просмотра
#1$20

Нужна титульная картинка для сайта. Размер 700х260. Большая надпись на картинке "Избавление близкого человека от алкоголизма за 12 шагов" + придумать и сделать тематический фон.

14 лет назад
falmary
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад
#1
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад
#1

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