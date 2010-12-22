Картинка с описанием акции на сайт автодисков

Хочу запустить предновогоднюю акцию на сайте http://wspitaly-wheels.com.ua. Она же будет и новогодней и рождественской. Принцип тот же, что и для предыдущей (-10% на 10 моделей):

одна картинка маленькая (превью) на странице бренда с товаром, а вторая большая уже на странице самой акции.

Остальное в личной переписке.