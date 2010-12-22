Картинка с описанием акции на сайт автодисков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки141 просмотр

Хочу запустить предновогоднюю акцию на сайте http://wspitaly-wheels.com.ua. Она же будет и новогодней и рождественской. Принцип тот же, что и для предыдущей (-10% на 10 моделей):

одна картинка маленькая (превью) на странице бренда с товаром, а вторая большая уже на странице самой акции.

Остальное в личной переписке.

14 лет назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$40
1 день
Работаем уже во второй раз. Очень быстро и качественно. Спасибо!
Спасибо Роману за интересный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

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