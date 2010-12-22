Даю логотип и надписть. нужно составить новогоднюю открытку.
Работы в иллюстраторе, срочно
Нужно сделать 6-7 работ в иллюстраторе
1 Витраж
2 Нарисовать человека (можно группу людей). Не использовать текст.(подробнее опишу при работе)
3 Градиентная сетка
4СхемаПридумать свою схему, желательна изометрия. (Обязателен текст.)
5Упаковка
Упаковка это не этикетка. Упаковка необходима в развертке.Обязательно использование растрового объекта с отсечением
6Узоры
Придумать 5 собственных узоров и залить ими объекты на основе кривых. Создать композицию.
7Кисти
Придумать композицию с использованием кистей. Необходимо создать как минимум 5 собственных кистей.
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