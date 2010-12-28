Сделать несложную новогоднюю открытку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен19 заявок269 просмотров

Даю логотип и надписть.

нужно составить новогоднюю открытку.

14 лет назад
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pozzzitiv
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Мастерство и исполнение на высоком уровне. Идея в этот раз не оч. понравилась. Но доволен. Спасибо!
Не первый раз выполняю работу для Александра. И как всегда плодотворное приятное сотрудничество

Заявки фрилансеров

pozzzitiv
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад

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