Иллюстрация к статье про САПР

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Закрыт2 заявки188 просмотров

Нужна 1 тематическая картинка к статье - бюджет 300 WMR,

статья - Экономическая эффективность использования САПР

картинка пока видится состоящей из 2-х образов:

1. образ экономической эффективности - графики с деньгами - затраты и доход на графике..

2. образ САПР(это софт) - что-то типа этого:

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=cad.maxsoft.ru%2Fimage.asp%3Fid%3D2892&ed=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80%20autodesk%20inventor%202011&p=5

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=csf.ru%2Fimg%2F19933%2F640x480%2Fautodesk_inventor_load_definition03_large_1024x768.jpg&ed=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80%20autodesk%20inventor%202011&p=4

статью вышлю, чтобы было понятнее

14 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
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jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад