Открытка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок242 просмотра

Создать новогоднюю открытку. ТЗ по запросу.

14 лет назад
invertex
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Елена нарисовала очень красивую открытку, справилась со сложной задачей на отлично. Очень контактна, всегда онлайн. Рекомендую!
Спасибо за проект, подробное ТЗ и мгновенную оплату!

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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