Нужно нарисовать Эйнштейна в стиле комикса, этот энштейн будет использоваться для сайта. Он должен быть веселый. Суть иллюстрации такая белая страница где есть поле для ввода текста, Эйнштейн должен из-за этого меню вылезать и указывать ...
Открытка
Создать новогоднюю открытку. ТЗ по запросу.
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