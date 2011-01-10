Образ Энштейна

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Завершен14 заявок336 просмотров

Нужно нарисовать Эйнштейна в стиле комикса, этот энштейн будет использоваться для сайта. Он должен быть веселый. Суть иллюстрации такая белая страница где есть поле для ввода текста, Эйнштейн должен из-за этого меню вылезать и указывать пальцем на это поле куда вводить текст

14 лет назад
Pycckoe
Дани 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Всё сделано на высоком уровне и точно в срок
Отличный заказчик, приятно было работать. Четкое ТЗ, конкретные рекомендации, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад