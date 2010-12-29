Приветствую, Уважаемые Фрилансеры!

Требуется создать наброски персонажа – дяденьки-добрячка. Лет, наверно 45-ти. Упитанного, доброго, сытого, самого что ни на есть русского. Будет размещаться на упаковке мясной продукции. Либо по торс, либо по ноги.

Идея – вкусно, качественно, сытно.

Стилистика: тёплое, мягкое, корни деревни.

Работу можно выполнить либо от руки карандашом/ручкой либо на планшете/мышкой.

Ориентировочная степень прорисовки в приложенных файлах.

По срокам – до НГ надо начать, показать клиенту наброски.

Интересует стоимость за один вариант и за три варианта наброска персонажа.

Также было бы классно, если бы Вы могли предоставить примерные образцы работ, близкие по стилистике.