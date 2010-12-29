Персонаж

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Завершен18 заявок473 просмотра

Приветствую, Уважаемые Фрилансеры!

Требуется создать наброски персонажа – дяденьки-добрячка. Лет, наверно 45-ти. Упитанного, доброго, сытого, самого что ни на есть русского. Будет размещаться на упаковке мясной продукции. Либо по торс, либо по ноги.

Идея – вкусно, качественно, сытно.

Стилистика: тёплое, мягкое, корни деревни.

Работу можно выполнить либо от руки карандашом/ручкой либо на планшете/мышкой.

Ориентировочная степень прорисовки в приложенных файлах.

По срокам – до НГ надо начать, показать клиенту наброски.

Интересует стоимость за один вариант и за три варианта наброска персонажа.

Также было бы классно, если бы Вы могли предоставить примерные образцы работ, близкие по стилистике.

14 лет назад
maxcolt
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$100
2 дня
Надежда - прекрасный исполнитель! Оперативна, внимательна, требовательна к своим работам. Очень жаль, что наш бюджет был слишком ограничен. Но сотрудничество должно приносить еще и радость, кроме самого результата. А радость и частичку души в предложенных работах мы несомненно получили. Очень Рекомендую!
Всё отлично

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад

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