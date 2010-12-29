Всем доброго времени суток! Требуется профессиональный художник на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа. Суть работы: создание эскизов дизайна интерьеров «от руки» по подробному техническому ...
Персонаж
Приветствую, Уважаемые Фрилансеры!
Требуется создать наброски персонажа – дяденьки-добрячка. Лет, наверно 45-ти. Упитанного, доброго, сытого, самого что ни на есть русского. Будет размещаться на упаковке мясной продукции. Либо по торс, либо по ноги.
Идея – вкусно, качественно, сытно.
Стилистика: тёплое, мягкое, корни деревни.
Работу можно выполнить либо от руки карандашом/ручкой либо на планшете/мышкой.
Ориентировочная степень прорисовки в приложенных файлах.
По срокам – до НГ надо начать, показать клиенту наброски.
Интересует стоимость за один вариант и за три варианта наброска персонажа.
Также было бы классно, если бы Вы могли предоставить примерные образцы работ, близкие по стилистике.
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