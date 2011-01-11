Необходимо перерисовать вот эту картинку http://transaero.ru/wps/wcm/connect/6776ee004279b142975fff1b2c6ee25b/b777-200.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6776ee004279b142975fff1b2c6ee25b&useDefaultText=1&useDefaultDesc=0 Т.е. необходимо перерисовать этот же самолет с такой же компоновкой, только другие цвета формы и т.д.. Чтобы схема осталась, а внешний вид изменился. Подробности при дальнейшем общении.
Crazy помидор
Доброго времени.
Нужно перерисовать иллюстрацию приложенную к проекту. Убрать надпись (бенто ланч), остальное на 100% должно повторять образец (+ подрисовать поварской колпак (отдельным слоем, одна картинка с колпаком, вторая без). Качество достаточное для А4.
В дальнейшем понадобится серия рисунков в этом стиле (примерно 3-5 шт., но пока еще нет четких мыслей, что там должно быть).
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