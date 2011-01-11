Crazy помидор

Доброго времени.

Нужно перерисовать иллюстрацию приложенную к проекту. Убрать надпись (бенто ланч), остальное на 100% должно повторять образец (+ подрисовать поварской колпак (отдельным слоем, одна картинка с колпаком, вторая без). Качество достаточное для А4.

В дальнейшем понадобится серия рисунков в этом стиле (примерно 3-5 шт., но пока еще нет четких мыслей, что там должно быть).