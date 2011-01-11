Crazy помидор

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Завершен7 заявок266 просмотров

Доброго времени.

Нужно перерисовать иллюстрацию приложенную к проекту. Убрать надпись (бенто ланч), остальное на 100% должно повторять образец (+ подрисовать поварской колпак (отдельным слоем, одна картинка с колпаком, вторая без). Качество достаточное для А4.

В дальнейшем понадобится серия рисунков в этом стиле (примерно 3-5 шт., но пока еще нет четких мыслей, что там должно быть).

14 лет назад
EvgenySedov
Седов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Прекрасный специалист. Все очень качественно и быстро. Причем сложность нашего проекта заключалась в том, что нужно было восстановить рекламное изображение (цифровой оригинал был утерян) и соответственно нужно было добиться практически фотографического совпадения. А вот сам пример представлял собой скан достаточно грустного вида (не было видно полутонов, теней и т.д. - приходилось придумывать и доделывать). И Анна справилась со всем на 10 баллов!!! Рекомендую!!!
Замечательный заказчик. Мне очень понравилось работать над данным проектом, он был очень интересен). Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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