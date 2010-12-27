Картинка-схема расположения мест в самолете

$15
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Завершен5 заявок188 просмотров

Необходимо перерисовать вот эту картинку http://transaero.ru/wps/wcm/connect/6776ee004279b142975fff1b2c6ee25b/b777-200.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6776ee004279b142975fff1b2c6ee25b&useDefaultText=1&useDefaultDesc=0

Т.е. необходимо перерисовать этот же самолет с такой же компоновкой, только другие цвета формы и т.д.. Чтобы схема осталась, а внешний вид изменился. Подробности при дальнейшем общении.

14 лет назад
relhm
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
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deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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