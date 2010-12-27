Картинка-схема расположения мест в самолете

Нужно нарисовать Эйнштейна в стиле комикса, этот энштейн будет использоваться для сайта. Он должен быть веселый. Суть иллюстрации такая белая страница где есть поле для ввода текста, Эйнштейн должен из-за этого меню вылезать и указывать ...