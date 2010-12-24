Добрый день! В приложении логотип сайта www.thegoodlife.ru. Задача - придать ему новогоднее настроение - красиво припорошить буквы снежком, шапку дедморозовскую надеть или что-то наподобие.
Требуется сделать рисунки к альбому
Добрый день!
мне необходимы иллюстрации для альбома. в моем видении рисунок должен быть типа газетных карикатур. условная узнаваемость людей - более важна ситуация. Все ситуации будут в офисном пространсве. Прорисовка деталей не нужна.
мне необходимо, примерно, 21 картинка. Идеи картинок есть - нужна только реализация. Срок выполнения: до 30.12.2010.
Если вам интересно мое предложение, то оставьте, плз, ваше предложение или пишите мне на почту [email protected].
Юля.
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