Требуется сделать рисунки к альбому

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок235 просмотров

Добрый день!

мне необходимы иллюстрации для альбома. в моем видении рисунок должен быть типа газетных карикатур. условная узнаваемость людей - более важна ситуация. Все ситуации будут в офисном пространсве. Прорисовка деталей не нужна.

мне необходимо, примерно, 21 картинка. Идеи картинок есть - нужна только реализация. Срок выполнения: до 30.12.2010.

Если вам интересно мое предложение, то оставьте, плз, ваше предложение или пишите мне на почту [email protected].

Юля.

14 лет назад
ppollinna
Юлия 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$200
3 дня
Очень честный и на редкость порядочный человек. К сожалению, у нас не вышло исполнить задуманное, время и расстояние помешало, но если еще нужна будет помощь - с удовольствием помогу.

Заявки фрилансеров

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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