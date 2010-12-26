Придать новогоднее настроение логотипу

Необходимо перерисовать вот эту картинку http://transaero.ru/wps/wcm/connect/6776ee004279b142975fff1b2c6ee25b/b777-200.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6776ee004279b142975fff1b2c6ee25b&useDefaultText=1&useDefaultDesc=0 Т.е. необходимо перерисовать этот же самолет с такой же компоновкой, только другие цвета формы и т.д.. Чтобы схема осталась, а внешний вид изменился. Подробности при дальнейшем общении.