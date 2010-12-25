Производим детскую мебель. Для новой серии «Пираты» нужны векторные картинки. Будем печать их на оракал и клеить на фасады. Необходимо разработать картинки на шкаф и комод с использованием готовых картинок из Интернета или ...
Требуются эскизы интерьеров "от руки"
Всем доброго времени суток!
Требуется профессиональный художник на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа.
Суть работы: создание эскизов дизайна интерьеров «от руки» по подробному техническому заданию. Потребуется скорее набросок, абрис, без проработанной детализации, с краткими комментариями по материалам, цветам (если ч/б рисунок). Преимущественно интерьер квартир современный, классика может быть, но как исключение.
Эскиз «от руки»: отсканированный рисунок или планшет, как Вам будет удобнее и быстрее.
Обязательные требования:
- Skype.
- Опыт работы в сфере дизайна интерьеров.
- Быть в он-лайне с 16.00 до 04.00 по московскому времени, как минимум несколько часов в этом интервале.
- Соблюдение заранее оговоренных сроков.
- Наличие портфолио.
С уважением, Ольга
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