Требуются эскизы интерьеров "от руки"

Всем доброго времени суток!

Требуется профессиональный художник на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа.

Суть работы: создание эскизов дизайна интерьеров «от руки» по подробному техническому заданию. Потребуется скорее набросок, абрис, без проработанной детализации, с краткими комментариями по материалам, цветам (если ч/б рисунок). Преимущественно интерьер квартир современный, классика может быть, но как исключение.

Эскиз «от руки»: отсканированный рисунок или планшет, как Вам будет удобнее и быстрее.

Обязательные требования:

- Skype.

- Опыт работы в сфере дизайна интерьеров.

- Быть в он-лайне с 16.00 до 04.00 по московскому времени, как минимум несколько часов в этом интервале.

- Соблюдение заранее оговоренных сроков.

- Наличие портфолио.

С уважением, Ольга