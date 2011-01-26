Malina_spb

Всем доброго времени суток! Требуются 3D моделлеры (моделеры) на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа. Суть работы: 3Д-моделирование интерьеров и экстерьеров (в том числе ...
3D-графика34 заявки
Закрыт
14 лет назад
Всем доброго времени суток! Требуются 3D моделлеры (моделеры) на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа. Суть работы: 3Д-моделирование интерьеров и экстерьеров (в том числе ...
Всем доброго времени суток! Требуется профессиональный художник на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа. Суть работы: создание эскизов дизайна интерьеров «от руки» по подробному техническому ...