Требуется 3d моделлер (моделер), полная занятость

Компания "ERS GАМЕ STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 3D аниматора / художника. Требования к соискателю: - Знание программного продукта Autodesk 3ds Max; - Создание 3D-персонажей и текстур; - Умение скинить; - Реактор; - Анимирование персонажей для компьютерных игр (гуманоидных и ...
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Всем доброго времени суток!
Требуются 3D моделлеры (моделеры) на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа.
Суть работы: 3Д-моделирование интерьеров и экстерьеров (в том числе 3D-моделирование мебели и предметов интерьера/экстерьера, оборудования, техники, возможно использование библиотечных, готовых или доработанных моделей мебели и предметов интерьера/экстерьера) по предоставленным эскизам и подробному техническому заданию, в оговоренные заранее сроки (ориентировочно 2-3 дня на помещение).
Обязательные требования:
- Выполнять проекты в 3dsmax2009+vray sp3 (или более ранние версии).
- Профессиональное владение 3DMAX+VRay. Знание основ визуализации.
- Соблюдение заранее оговоренных сроков.
- Опыт не менее 2-х лет.
- Наличие портфолио ( интерьеры).
- Очень важно, что бы Вы были в он-лайне не только в рабочее время с 10.00 до 17.00, но и позже вечером по московскому времени, как минимум несколько часов в этом интервале.
Оплата будет производиться в рублях через WebMoney.
С уважением, Ольга
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