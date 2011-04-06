Требуется 3d моделлер (моделер), полная занятость

Всем доброго времени суток!

Требуются 3D моделлеры (моделеры) на постоянную удаленную работу. Форма сотрудничества: сдельная работа.

Суть работы: 3Д-моделирование интерьеров и экстерьеров (в том числе 3D-моделирование мебели и предметов интерьера/экстерьера, оборудования, техники, возможно использование библиотечных, готовых или доработанных моделей мебели и предметов интерьера/экстерьера) по предоставленным эскизам и подробному техническому заданию, в оговоренные заранее сроки (ориентировочно 2-3 дня на помещение).

Обязательные требования:

- Выполнять проекты в 3dsmax2009+vray sp3 (или более ранние версии).

- Профессиональное владение 3DMAX+VRay. Знание основ визуализации.

- Соблюдение заранее оговоренных сроков.

- Опыт не менее 2-х лет.

- Наличие портфолио ( интерьеры).

- Очень важно, что бы Вы были в он-лайне не только в рабочее время с 10.00 до 17.00, но и позже вечером по московскому времени, как минимум несколько часов в этом интервале.

Оплата будет производиться в рублях через WebMoney.

С уважением, Ольга