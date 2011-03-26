Компания "ERS GАМЕ STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 3D аниматора / художника. Требования к соискателю: - Знание программного продукта Autodesk 3ds Max; - Создание 3D-персонажей и текстур; - Умение скинить; - Реактор; - Анимирование персонажей для компьютерных игр (гуманоидных и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 3D-моделлер, способный на создание низкополигональных моделей с уклоном в архитектуру: здания, виадуки, элементы ограждений. Среда моделирования не важна. Выходной формат *.3ds, *.max, или *.obj. В качестве исходных данных будут предоставляться фотографии объектов и 3D модель пространства, где восстановлено положение камер друг относительно друга. Модели очень простые, но их достаточно много. Имеет ценность визуальная похожесть, а не точное архитектурное соответствие. Важна скорость исполнения. Предоплата 50 %, способ оплаты - webmoney.
- Похожие заказы
- 3D-графика5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Обязанности: Разработка концепции, визуализация дизайн-проектов эксклюзивных выставочных стендов Требования: Свободное владение и опыт работы в прикладных программах: 3D Max + Vray, Adobe PhotoShop, CorelDraw, AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Illustrator Высшее художественное или архитектурное образование Опыт работы более 5-ти лет ...3D-графика8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Академия Информационных Систем приглашает к сотрудничеству, целеустремленных, пунктуальных и ответственных людей. Требования: -Мы ищем преподавателя Autodesk 3ds Max, специалиста в своей области знаний. -Возраст значения не имеет, готовы взять грамотного студента старших курсов. -Творческий ...3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Компании Orange Graphics на постоянную работу в офисе в г.Киеве требуются высококвалифицированные художники по казуальным играм. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается ...3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Работа в 3d max 2011. Требуется отрисовывать модели интерьеров и мебели, я дальше занимаюсь текстурированием и освещением. Предлагайте методы (за объем, за сложность..) оплаты, сколько примерно будет стоить комната 30-40 метров (спальня) простого дизайна. Исходники ...3D-графика18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуеться визуализатор. Подойдет даже продвинутый новичек. Профессионалов просьба не обращаться бюджеты не большие!!! Требования к кандидату: Адекватный в общении человек. Готовность обучаться и повышать свой профессиональный уровень Наличие ПК позволяющего делать визуализацию сцен до 5млн полигонов (чтобы ...3D-графика28 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется 3Д-дизайнер на проектную работу на 3 месяца с опытом работы моделирования объектов для выставок. Знания программ: 3D Max, Illustrator, Photoshop. Основная задача: разработка стендов, сценография. Подробнее при переписке. Обязательно наличие портфолио.3D-графика13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На проектной основе нужен дизайнер для разработки POSM. Рассматриваются кандидаты имеющие хорошее портфолио. Конкретная задача будет ставиться успешным кандидатам. Предпочтение дизайнерам с конструкторскими навыками, которые имеют опыт сотрудничества с производством (безумно красивые идеи возможно было воплотить ...3D-графика12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен самый крутой Для работы над хорошим проектом :) жду ваши портфолио и отзывы!! подробности с кандидатами.3D-графика4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
В издательство требуется художник для выполнения разовой работы. Обязательные требования: Умения создавать трехмерное графическое изображение.3D-графика14 заявокЗакрыт13 лет назад