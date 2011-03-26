Требуется 3D-моделлер, способный на создание низкополигональных моделей с уклоном в архитектуру: здания, виадуки, элементы ограждений. Среда моделирования не важна. Выходной формат *.3ds, *.max, или *.obj. В качестве исходных данных будут предоставляться фотографии объектов и 3D модель пространства, где восстановлено положение камер друг относительно друга. Модели очень простые, но их достаточно много. Имеет ценность визуальная похожесть, а не точное архитектурное соответствие. Важна скорость исполнения. Предоплата 50 %, способ оплаты - webmoney.