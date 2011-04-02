Нужен сайт по готовому дизайну. Необходимые элементы: «резиновое» редактируемое меню (горизонтальное), послойный дизайн (масштаб и прозрачность объекта на странице зависит от размера страницы), блок «фотогалерея» (сложное обрамление для фотографий: размер, количество элементов рамки зависит ...
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист, способный быстро создать низкополигональную модель объекта по предоставленным автокадовским чертежам. В качестве ТЗ вышлю те самые чертежи; чем быстрее будет сделана работа, тем лучше. Выходной формат *.3ds, *.max, или *.obj.Предоплата 50 %, способ ...3D-графика30 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется 3D-моделлер, способный на создание низкополигональных моделей с уклоном в архитектуру: здания, виадуки, элементы ограждений. Среда моделирования не важна. Выходной формат *.3ds, *.max, или *.obj. В качестве исходных данных будут предоставляться фотографии объектов и 3D ...3D-графика14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести с русского языка на китайский две с половиной страницы текста так, чтобы любой китаец смог этот текст прочесть и понять. Работа СРОЧНАЯ. Ваши цены и предложения жду на [email protected].Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад