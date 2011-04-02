LipStudio

Костюк LipStudio

 
34 годаАргентина/Кордоба
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт, дизайн уже есть

    Нужен сайт по готовому дизайну. Необходимые элементы: «резиновое» редактируемое меню (горизонтальное), послойный дизайн (масштаб и прозрачность объекта на странице зависит от размера страницы), блок «фотогалерея» (сложное обрамление для фотографий: размер, количество элементов рамки зависит ...

    HTMLJava
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модель по чертежам

    Требуется специалист, способный быстро создать низкополигональную модель объекта по предоставленным автокадовским чертежам. В качестве ТЗ вышлю те самые чертежи; чем быстрее будет сделана работа, тем лучше. Выходной формат *.3ds, *.max, или *.obj.Предоплата 50 %, способ ...

    3ds Max
    3D-графика30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 3D-моделлер

    Требуется 3D-моделлер, способный на создание низкополигональных моделей с уклоном в архитектуру: здания, виадуки, элементы ограждений. Среда моделирования не важна. Выходной формат *.3ds, *.max, или *.obj. В качестве исходных данных будут предоставляться фотографии объектов и 3D ...

    3ds Max
    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад