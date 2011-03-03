Ищу моделлера под проекты интерьеров

Работа в 3d max 2011. Требуется отрисовывать модели интерьеров и мебели, я дальше занимаюсь текстурированием и освещением. Предлагайте методы (за объем, за сложность..) оплаты, сколько примерно будет стоить комната 30-40 метров (спальня) простого дизайна. Исходники - dwg, общение - скайп, почта.

Задача: высвободить время, т.к. много уходит на моделирование. Спасибо.