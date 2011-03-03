Ищу моделлера под проекты интерьеров

Компании Orange Graphics на постоянную работу в офисе в г.Киеве требуются высококвалифицированные художники по казуальным играм. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа в 3d max 2011. Требуется отрисовывать модели интерьеров и мебели, я дальше занимаюсь текстурированием и освещением. Предлагайте методы (за объем, за сложность..) оплаты, сколько примерно будет стоить комната 30-40 метров (спальня) простого дизайна. Исходники - dwg, общение - скайп, почта.
Задача: высвободить время, т.к. много уходит на моделирование. Спасибо.
- Похожие заказы
- 3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуеться визуализатор. Подойдет даже продвинутый новичек. Профессионалов просьба не обращаться бюджеты не большие!!! Требования к кандидату: Адекватный в общении человек. Готовность обучаться и повышать свой профессиональный уровень Наличие ПК позволяющего делать визуализацию сцен до 5млн полигонов (чтобы ...3D-графика28 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется 3Д-дизайнер на проектную работу на 3 месяца с опытом работы моделирования объектов для выставок. Знания программ: 3D Max, Illustrator, Photoshop. Основная задача: разработка стендов, сценография. Подробнее при переписке. Обязательно наличие портфолио.3D-графика13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На проектной основе нужен дизайнер для разработки POSM. Рассматриваются кандидаты имеющие хорошее портфолио. Конкретная задача будет ставиться успешным кандидатам. Предпочтение дизайнерам с конструкторскими навыками, которые имеют опыт сотрудничества с производством (безумно красивые идеи возможно было воплотить ...3D-графика12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен самый крутой Для работы над хорошим проектом :) жду ваши портфолио и отзывы!! подробности с кандидатами.3D-графика4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
В издательство требуется художник для выполнения разовой работы. Обязательные требования: Умения создавать трехмерное графическое изображение.3D-графика14 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Ищем текстуровщика который хорошо владеет пакетами Cinema 4D и 3dm max. Необходимо конвертировать модели из 3ds max в Cinema 4D. Оплата за каждую конвертацию. Требования: - Знание 3d пакетов 3ds max и Cinema 4D - Быть постоянно онлайн - ...3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для разработки POSM и печатных рекламных материалов нужны дизайнеры. 1) С опытом разработок POSM, обязательно в 3D. 2) С хорошим портолио дизайна печатных рекламных материалов. Знание пакета Adobe обязательно.3D-графика5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Знания: 3dsmax Образование: Не имеет значения Опыт работы: от 2х лет Пол: Не имеет значения Занятость: Полный рабочий день Зарплата: 40000 руб. E-Mail: [email protected] Задачи: - создание сцен для казуальных игр, моделирование интерьеров и экстерьеров в сжатые сроки. Требования к кандидату: - креативность, воображение, вкус - ...3D-графиканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Компании Orange Graphics на постоянную работу в г.Киеве требуются моделеры для работы над сценами для казуальных игр. Требования: - хорошее владение 3дМакс, Фотошоп - моделирование по скетчу, ув, текстурирование - чувство вкуса - желательно - художественное образование Зарплата - ...3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад