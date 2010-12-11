Cinema 4D текстуровщик

Для разработки POSM и печатных рекламных материалов нужны дизайнеры. 1) С опытом разработок POSM, обязательно в 3D. 2) С хорошим портолио дизайна печатных рекламных материалов. Знание пакета Adobe обязательно.
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Здравствуйте
Ищем текстуровщика который хорошо владеет пакетами Cinema 4D и 3dm max. Необходимо конвертировать модели из 3ds max в Cinema 4D. Оплата за каждую конвертацию.
Требования:
- Знание 3d пакетов 3ds max и Cinema 4D
- Быть постоянно онлайн
- Приступить к работе немедленно как есть заказ
Оплата в wmz. Спасибо
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