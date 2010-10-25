Художник по фонам для казуальных игр

Компании Orange Graphics для работы над казуальным проектом уровня top-10 на Bigfish требуются опытные художники (2д и 3д). Рассматриваем иключительно тех кто имеет опыт работы в казуальных играх и может предоставить высокое качество.

Предпочтение отдаем кандидатам которые могут выполнить весь цикл работ по созданию фона (моделирование/текстурирование сцены, рендер, обрисовка), однако если Вы являетесь специалистом высокого уровня в чем-то одном - мы также рассмотрим Вашу кандидатуру.

При удаленной работе оплата сдельная (т.е. фиксированная цена за единицу работы). При постоянной работе зарплата зависит исключительно от производительности труда.

Желательно проживание в Киеве.

Ждем Ваши резюме на [email protected]

Рассмотрим только те резюме что содержат соответствующие примеры работ (фоны для казуальных игр, пост-обработка рендеров, рендеры сцен без постобработки)