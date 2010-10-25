Художник по фонам для казуальных игр

Требуется 3D моделлер для работы над персонажами и объектами онлайн игры. Кто заинтересовался пишите на [email protected] Обсудим детали проекта. Если есть возможность указажите пожалуйста - выполененые проекты, или ссылку на портфолио - расценки на создание и анимирование модели персонажа среднего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании Orange Graphics для работы над казуальным проектом уровня top-10 на Bigfish требуются опытные художники (2д и 3д). Рассматриваем иключительно тех кто имеет опыт работы в казуальных играх и может предоставить высокое качество.
Предпочтение отдаем кандидатам которые могут выполнить весь цикл работ по созданию фона (моделирование/текстурирование сцены, рендер, обрисовка), однако если Вы являетесь специалистом высокого уровня в чем-то одном - мы также рассмотрим Вашу кандидатуру.
При удаленной работе оплата сдельная (т.е. фиксированная цена за единицу работы). При постоянной работе зарплата зависит исключительно от производительности труда.
Желательно проживание в Киеве.
Ждем Ваши резюме на [email protected]
Рассмотрим только те резюме что содержат соответствующие примеры работ (фоны для казуальных игр, пост-обработка рендеров, рендеры сцен без постобработки)
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