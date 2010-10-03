Фирма ищет двух человек для удаленной работы 1) Дизайнера 3D - моделера для создания визуализаций интерьеров. Оплата труда по количеству помещений. 2) Чертежника работающего в Автокаде или Архикаде. Для создания чертежей и схем помещений коттеджа Требуется навыки и ...
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На УДАЛЕННУЮ РАБОТУ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО 3D MAX. Работа отдельными объемами. Оплата за каждый объем отдельно.Очень важно соблюдение сроков выполнения объемов.Возможна предоплата
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