Специалист по 3D MAX

3D-графикаЗакрыт52 заявки759 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На УДАЛЕННУЮ РАБОТУ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО 3D MAX. Работа отдельными объемами. Оплата за каждый объем отдельно.Очень важно соблюдение сроков выполнения объемов.Возможна предоплата

13 лет назад
softskol
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • 3D дизайнер и чертежник (Автокад или Архекад)

    Фирма ищет двух человек для удаленной работы 1) Дизайнера 3D - моделера для создания визуализаций интерьеров. Оплата труда по количеству помещений. 2) Чертежника работающего в Автокаде или Архикаде. Для создания чертежей и схем помещений коттеджа Требуется навыки и ...

    3D-графика24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются 2D художник, 3D моделер, текстурщик

    Ищу для постоянного сотрудничества на удаленной основе художника, моделлеров, текстурщиков для разработки игры. Опыт в играх обязателен. Знание Unity engine. Только из Украины. Если вы заинтересованы в сотрудничестве высылайте информацию о себе и ссылки на ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется опытный 3Д моделлер. Украина

    Требуется моделер с опытом от 5лет. Наличие художественного вкуса обязательно. Умение моделить графику NextGen - большой +. Портфолио обязательно. Навыки работы в Фотошоп - большой +

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рендерщик на постоянной основе

    $500

    Рисовать в основном лестницы, ну и бывает отделка интерьера, входная информация это подробные чертежи лестницы в автокаде и фото обекта, в неделю требуется рендерть где-то 3-4 обекта, примеры можете посмотреть по этой ссылке http://www.gedacomp.ru/gallary_10.php, оплата ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен моделлер и текстурщик

    Для красочного полу-мультяшного проекта нужен моделлер и текстуровщик, причем необходимо самому уметь рисовать текстуры, а не совмещать готовые.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужны талантливые моделлеры-текстурщики

    $5000

    Доброго времени суток! На данный момент есть 2 игровые проекта на которые мне срочно нужны профессиональные моделлеры-текстурщики. В основном сейчас нужно делать серию доспехов ( наплечники и шлем ) и оружие. Лоу поли, текстуры - ...

    3D-графика28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен 3д визуализатор

    На постоянную удаленную работу нужен 3д визуализатор. Нужно рисовать 3д макеты предметов, мебели и т.д. Придумывать ничего не нужно, рисовать по готовым идеям. Работа удаленая, постоянная. Каждый месяц разное количество заказов, постоянная месячная зарплата (сдельно ...

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Poser 3D дизайнер

    $1000

    Зарплата 25 000 руб. (г. Москва) Профессиональная область IT, Телеком, Internet Описание вакансии Требования: • опыт разработки 3-D моделей на основе Poser Victoria 3.0 – 4.0; • уверенное знание Poser • опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser) • инициативность, ответственность, нацеленность ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты на полнометражный игровой фильм

    На полнометражный проект требуются следующие специалисты: - композер - моделлер - художник concept - matte painting - художник по текстурам - RnD и LnR - риггер Портфолио и контакты (skype/tel) присылайте на [email protected]

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад