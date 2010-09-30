Требуются 2D художник, 3D моделер, текстурщик

3D-графикаЗакрыт7 заявок436 просмотров
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Ищу для постоянного сотрудничества на удаленной основе художника, моделлеров, текстурщиков для разработки игры. Опыт в играх обязателен. Знание Unity engine. Только из Украины.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве высылайте информацию о себе и ссылки на портфолио на [email protected]

Ольга.

13 лет назад
Molusha
Ольга 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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