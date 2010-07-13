3D моделлер

Предлагаю удалённую работу по созданию 3D моделей локаций в 3D MAX версии 9 и ниже. Нужно сделать модели уровней для игры по заданным референсам, ТЗ есть. Срок на разработку одной локации - 10 дней. Зарплата - 10 000 р за одну модель. Более подробную информацию всем заинтересовавшимся предоставлю по почте.

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