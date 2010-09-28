Арт-директор

В развивающуюся компанию необходим специалист, хорошо разбирающийся в компьютерных играх и технологиях, имеющий хороший художественный вкус, умеющий рисовать от руки, придумывать стиль игры, локаций, персонажей.

Обязанности:

придумывание сценария игры, разработка скетчей персонажей, моделирование, текстурирование (Diffuse/Specular/Normal maps), анимирование (методом скелетной анимации) законченных объектов (строения, растительность, элементы локаций).

Сборка сцен (локации, интерьеры), освещение, рендеринг.

Требования:

Отличное владение графическим редактором 3D MAX Studio, анимирование персонажей методом скелетной анимации, создание текстурных развёрток и фотореалистичных текстур, отличные навыки моделирования (low/high poly), умение создавать наброски моделей на бумаге (концепт арт), художественный вкус и креативность.

Умение работать в команде, соблюдение чёткого графика, планирование своего времени и рассчёт продолжительности работы для решения поставленной задачи, инициативность, ответственность, нацеленность на результат, желание расти.

Приветствуется:

Художественное образование, увлечение компьютерными технологиями и играми в частности , опыт работы в игровой индустрии

Условия:

Работа в компании-разработчике виртуальных тренажёров и аттракционов в России . Творческая, демократичная обстановка.

Оформление согласно ТК, соцпакет.

График работы: полная занятость, неполный рабочий день (график работы с 14-30 до 19-00 ч, возможны варианты).

Уровень заработной платы: 40 000 – 60 000 р.

Наш адрес:

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157

можно писать в аську : 233533011

тел. 8 926 146 4929