3-D Моделлер/Дизайнер

Здравствуйте ув. фрилансеры! Нужен 3D-шник, для отрисовки простых 3д карт (этажи здания) на основе схем. Пример в приложении. Но нужно будет делать получше и в немного в другой перспективе. _ Требования к результату работы: 1. Один материал и ...