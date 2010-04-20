У нас есть виртуальный мир, куплена большая площадь, получено разрешение на застройку... но! мы не хотим торопиться и штрамповать типовые небоскребы и торговые центры, мы хотим, чтобы все было красиво. Поэтому сейчас мы набираем архитекторов, каждому ...