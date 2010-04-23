Поиск визуализаторов для постоянного сотрудничеств

Требуется дизайнер владеющий 3D и флеш анимацией. НУЖНО СОЗДАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен визуализатор для постоянного сотрудничества. Присылайте на почту [email protected] тройку лучших работ с ценой за м2. и контактными данными.
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