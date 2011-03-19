Текстурщик - проект "Наутилус"

3D-графикаЗакрыт7 заявок657 просмотров
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Требуются специалисты в области 3d для проекта "Наутилус"

Сайт проекта:

http://cpt-nemo.ru/

Требование к кандидату

- Наличие портфолио

Владение следующими навыками:

Минимальные знания 3d max,

Твёрдые знания PhotoShop,

Свободная работа со слоями, эффектами, кистями и т.д.,

Опыт создания текстур как с нуля, так и по фото-рефренсам,

Опыт создания карт нормалей, блеска, АО, карт высот.

Желательно: опыт работы в геймдеве, знание и опыт работы с UnwrapUVW, работа с DeppPaint3D и т.д.

13 лет назад
Dimonina
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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