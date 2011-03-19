Текстурщик - проект "Наутилус"

Добрый день. Мне на удаленную работу нужен 3Д-моделер для работы над игровым проектом в стиле Космических Рейнджеров. Игра будет на флеше, без поддержки 3Д, поэтому конечным результатом вашей является не сколько сама модель, сколько рендер ...