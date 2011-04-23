Моделлер - проект "Наутилус"

Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...
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Требуются специалисты по некоторым специальностям в области 3d для проекта "Наутилус":
• Персонажи (как люди, так и просто скульптуры)
• Здания (сами строения и предметы интерьера)
• Окружение (деревья, камни, водоросли, айсберги)
• Животные, птицы и рыбы
• Техника (парусники, механизмы, детали, узлы, оружие..)
Требования к кандидату:
• Наличие портфолио (желательно, чтобы были работы по выбранной специальности)
• Обязательно владение 3d Max (работаем в 2009), для персонажников дополнительно владение ZBrush
• Опыт работы от 1 года
• Опыт моделинга low- и high-poly моделей
Желательно:
• Опыт работы в геймдеве
• Знание макс-скрипт
• Знание и опыт работы с UnwrapUVW или с аналогичными программами или плагинами
• Работа с DeppPaint3D и аналогичными программами
• Образование по выбранной специальности (к примеру, для персонажников - медицинское, для зданий - архитектурное и тд..) будет преимуществом
Сайт проекта:
Откликаясь на вакансию указывайте специализацию.
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Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...3D-графиканет заявокЗакрыт13 лет назад
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