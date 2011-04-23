Моделлер - проект "Наутилус"

3D-графикаЗакрыт50 заявок1566 просмотров
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Требуются специалисты по некоторым специальностям в области 3d для проекта "Наутилус":

• Персонажи (как люди, так и просто скульптуры)

• Здания (сами строения и предметы интерьера)

• Окружение (деревья, камни, водоросли, айсберги)

• Животные, птицы и рыбы

• Техника (парусники, механизмы, детали, узлы, оружие..)

Требования к кандидату:

• Наличие портфолио (желательно, чтобы были работы по выбранной специальности)

• Обязательно владение 3d Max (работаем в 2009), для персонажников дополнительно владение ZBrush

• Опыт работы от 1 года

• Опыт моделинга low- и high-poly моделей

Желательно:

• Опыт работы в геймдеве

• Знание макс-скрипт

• Знание и опыт работы с UnwrapUVW или с аналогичными программами или плагинами

• Работа с DeppPaint3D и аналогичными программами

• Образование по выбранной специальности (к примеру, для персонажников - медицинское, для зданий - архитектурное и тд..) будет преимуществом

Сайт проекта:

http://cpt-nemo.ru

Откликаясь на вакансию указывайте специализацию.

13 лет назад
Dimonina
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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