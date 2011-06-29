Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в проектах клиентов Агентства.

Специальность/ Должность: Art Director

Занятость: полная

Оплата: обсуждается

Месторасположение: Украина, Киев

Должностные обязанности:

• разработка художественного стиля в сотрудничестве с продюсером и руководителем дизайн отдела;

• руководство арт производством, координация работы привлеченных исполнителей, создание творческой атмосферы в коллективе;

• участие в отборе специалистов и оценке их профессионального роста;

• Контроль процесса создания арт работ и их соответствия требованиям проекта;

• разработка рабочих графиков, распределение заданий, оценка их выполнения;

• участие в координации внутренних технологических групп в соответствии с пайплайном и производственным процессом;

• контроль проблемных ситуаций;

• генерирование инновационных идей в отношении всех аспектов создания игры;

• выполнение мероприятий по обеспечению прав интеллектуальной собственности компании.

Требования:

• Образование:

o требуется художественное образование.

• Рабочий опыт:

o опыт в должности Арт Директора в двух, как минимум, выпущенных проектах для ПК и/или консолей;

o обязателен опыт работы в игровой индустрии от трех лет.

• Профессиональные навыки:

o знание пайплайна, уровень эксперта в основном программном обеспечении арт производства;

o продвинутый уровень навыков рисования, дизайна, живописи;

o знание игровых стилей, жанров и средств создания игр;

o понимание процесса воплощения арт работ программными средствами, навыки эффективного общения с отделом программирования;

o способность интегрирования творческих и технических аспектов разработки, обеспечивая наивысший уровень качества;

o чувство цвета, стиля и пропорций, владение техниками создания скетчей;

o коммуникативные навыки в английском.

• Управленческие навыки:

o программное обеспечение контроля версий;

o системы и программы управления файлами и графической информацией;

o пакеты и программы обработки документов.

• Личностные характеристики:

o склонность к творческому труду, увлеченность;

o лидерские качества, легкое схождение с людьми;

o навыки планирования, быстрая ориентация и принятие решения по обстановке, уравновешенность, умение мотивировать, ставить командные задачи и добиваться необходимого результата;

o внимательность, аккуратность, ответственность;

o высокая работоспособность.

Требования к портфолио:

• хорошо структурированное в отношении рабочего опыта;

• наличие детального описания портфолио в соответствии с формой Агентства;

• приветствуется наличие деморила.

Способ подачи заявки:

заполнение Анкеты соискателя на сайте www.igra-hr.com в разделе «Для соискателей» (желательно на английском языке Application Form, для этого необходимо зайти в раздел “For Applicants” на английской версии сайта).