Требуется 3D Моделлер/дизайнер ( возможно, несколько ) для разработки и моделирования персонажей и объектов игры.
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Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в проектах клиентов Агентства.
Специальность/ Должность: Art Director
Занятость: полная
Оплата: обсуждается
Месторасположение: Украина, Киев
Должностные обязанности:
• разработка художественного стиля в сотрудничестве с продюсером и руководителем дизайн отдела;
• руководство арт производством, координация работы привлеченных исполнителей, создание творческой атмосферы в коллективе;
• участие в отборе специалистов и оценке их профессионального роста;
• Контроль процесса создания арт работ и их соответствия требованиям проекта;
• разработка рабочих графиков, распределение заданий, оценка их выполнения;
• участие в координации внутренних технологических групп в соответствии с пайплайном и производственным процессом;
• контроль проблемных ситуаций;
• генерирование инновационных идей в отношении всех аспектов создания игры;
• выполнение мероприятий по обеспечению прав интеллектуальной собственности компании.
Требования:
• Образование:
o требуется художественное образование.
• Рабочий опыт:
o опыт в должности Арт Директора в двух, как минимум, выпущенных проектах для ПК и/или консолей;
o обязателен опыт работы в игровой индустрии от трех лет.
• Профессиональные навыки:
o знание пайплайна, уровень эксперта в основном программном обеспечении арт производства;
o продвинутый уровень навыков рисования, дизайна, живописи;
o знание игровых стилей, жанров и средств создания игр;
o понимание процесса воплощения арт работ программными средствами, навыки эффективного общения с отделом программирования;
o способность интегрирования творческих и технических аспектов разработки, обеспечивая наивысший уровень качества;
o чувство цвета, стиля и пропорций, владение техниками создания скетчей;
o коммуникативные навыки в английском.
• Управленческие навыки:
o программное обеспечение контроля версий;
o системы и программы управления файлами и графической информацией;
o пакеты и программы обработки документов.
• Личностные характеристики:
o склонность к творческому труду, увлеченность;
o лидерские качества, легкое схождение с людьми;
o навыки планирования, быстрая ориентация и принятие решения по обстановке, уравновешенность, умение мотивировать, ставить командные задачи и добиваться необходимого результата;
o внимательность, аккуратность, ответственность;
o высокая работоспособность.
Требования к портфолио:
• хорошо структурированное в отношении рабочего опыта;
• наличие детального описания портфолио в соответствии с формой Агентства;
• приветствуется наличие деморила.
Способ подачи заявки:
заполнение Анкеты соискателя на сайте www.igra-hr.com в разделе «Для соискателей» (желательно на английском языке Application Form, для этого необходимо зайти в раздел “For Applicants” на английской версии сайта).
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