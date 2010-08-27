Ведущий художник по персонажам

Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в проектах клиентов Агентства.

Специальность: Character Artist

Должность: Lead

Занятость: полная

Оплата: обсуждается

Месторасположение: Украина, Киев

Должностные обязанности:

• Руководство командой создания игровых персонажей;

• Сотрудничество с руководителем арт отдела и производственной командой по определению ключевых майлстоунов;

• непосредственное участие в создании игровых персонажей в соответствии с концептом и техническими ограничениями (в том числе – ограничениями движка); ответственность за визуальную достоверность созданных моделей; фотореалистичное текстурирование (normal map, specular map, diffuse map, bump); подготовка игровых персонажей к лицевой анимации;

• На собственном примере демонстрировать высокопрофессиональную, качественную и высокопроизводительную работу.

Требования:

• Образование:

o требуется классическое художественное образование, включая самообразование;

o приветствуются курсы компьютерной графики.

• Рабочий опыт:

o обязателен продолжительный опыт работы в игровой индустрии;

o участие в выпущенных проектах для ПК или консолей в роли старшего/ ведущего художника по персонажам; желателен опыт в разработке FPS и/или TPS;

o опыт участия в производстве художественных фильмов будет преимуществом.

• Профессиональные навыки:

o профессиональное владение Autodesk 3ds Max и/ или Autodesk Softimage;

o большим преимуществом будет профессиональное владение ZBrush (приветствуется знание других 3D пакетов и программ);

o профессиональное владение Adobe Photoshop (приветствуется знание других 2D пакетов и программ);

o хорошее понимание анатомии, способность ее представления в топологии;

o чувство цвета, стиля и пропорций;

o навыки создания фотореалистичных текстур;

o коммуникативные навыки в английском.

• Организационные навыки:

o почтовые программы;

o системы и программы управления файлами и графической информацией;

o пакеты и программы обработки документов.

• Личностные характеристики:

o навыки планирования, быстрая ориентация и принятие решения по обстановке, уравновешенность, умение мотивировать, ставить командные задачи и добиваться необходимого результата;

o желание обучаться новому и расти профессионально;

o склонность к творческому труду, увлеченность;

o внимательность, аккуратность, ответственность;

o высокая работоспособность.

Требования к портфолио:

• хорошо структурированное в отношении рабочего опыта;

• наличие детального описания портфолио в соответствии с формой Агентства;

• приветствуется наличие деморила.

Способ подачи заявки:

заполнение Анкеты соискателя на сайте www.igra-hr.com в разделе «Lkz cоискателtq» (желательно на английском языке Application Form, для этого необходимо зайти в раздел “For Applicants” на английской версии сайта).