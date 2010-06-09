Цифровой 3D художник

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Цифровой 3D художник

Динамично развивающаяся game-компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду цифрового 3D художника.

Задачи:

Разработка 3D моделей и персонажей;

Создание 3D сцен.

Требования:

Создание низко полигональных моделей в 3DMax;

Текстурирование в Photoshop;

Основы костной анимации;

Креативность мышления, желание творить.

Приветствуется – Художественное образование; умение рисовать руками; если знакомы со специфическими особенностями создания графики для компьютерных игр.

Присылайте свое резюме и портфолио по адресу [email protected]. В теме письма обязательно укажите название вакансии, на которую претендуете.

14 лет назад
absolutist
Мария 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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