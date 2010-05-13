3D Дизайнер интерьера

Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн-студия интерьера приглашает 3D Дизайнера интерьера на постоянную удаленную работу. Нужен сотрудник, способный точно выполнять поставленные задачи и следовать инструкциям, высылаемым в письменном виде. Просьба заполнить кратко анкету (отнеситесь, пожалуйста, к заполнению как к тесту на точность) и выслать на мэйл:
interlance собака мэйл.ру.
Анкета (Ф.И.О., город, мэйл)
1. Опыт работы с интерьерами
- менее 3-х лет
- менее 5-ти лет
- более 5-ти лет
2. Количество выполненных заказов (ХХ квартир, ХХ коттеджей, офисов и т.д.) или кол-во выполненных работ.
3. Стоимость за 1 кв.м.
4. Ссылка на работы.
- Похожие заказы
- 3D-графиканет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуются специалисты по некоторым специальностям в области 3d для проекта "Наутилус": • Персонажи (как люди, так и просто скульптуры) • Здания (сами строения и предметы интерьера) • Окружение (деревья, ...3D-графика50 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются специалисты в области 3d для проекта "Наутилус" Сайт проекта: http://cpt-nemo.ru/ Требование к кандидату - Наличие портфолио Владение следующими навыками: Минимальные знания 3d max, Твёрдые знания PhotoShop, Свободная работа со слоями, эффектами, кистями и т.д., Опыт создания текстур как с нуля, так и по ...3D-графика7 заявокЗакрыт13 лет назад
Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...3D-графиканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется 3D Моделлер/дизайнер ( возможно, несколько ) для разработки и моделирования персонажей и объектов игры.3D-графика19 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен визуализатор для постоянного сотрудничества. Присылайте на почту [email protected] тройку лучших работ с ценой за м2. и контактными данными.3D-графика23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер владеющий 3D и флеш анимацией. НУЖНО СОЗДАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ!!!3D-графика5 заявокЗакрыт14 лет назад
Для постоянного сотрудничества необходим специалист по 3D-графике для реализации бизнес-проектов и креативных рекламных материалов. Обязательно дать ссылку на портфолио. Ожидания: способность разработки персонажа, предметов быта, техники. Качества и навыки: ответственность, креативность. Оплата - сдельная. Тестовая задача - ...3D-графика7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуются текстурщики. Требования: Опыт работы от 2 лет Проживание на Украине Знание Photoshop обязательно (ZBrush приветствуется) Свои резюме с примерами работ присылать на [email protected]3D-графика8 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Мне на удаленную работу нужен 3Д-моделер для работы над игровым проектом в стиле Космических Рейнджеров. Игра будет на флеше, без поддержки 3Д, поэтому конечным результатом вашей является не сколько сама модель, сколько рендер ...3D-графика5 заявокЗакрыт14 лет назад