3D моделлер-аниматор

$250
3D-графикаЗакрыт3 заявки301 просмотр
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Предлагаю удалённую работу по созданию анимируемых 3D моделей транспортных средств в 3D MAX весрии 9 и ниже. Нужно сделать модели из кабины с видом от первого лица и модели снаружи с видом от третьего лица. Срок на разработку одной модели - 10 дней. Зарплата - 7 000 р за одну модель. Всего нужно около 20 подобных моделей. Кроме этого есть также предложение по созданию игровых локаций стоимостью 12000 р с анимациями и 10 000 р без анимаций. Более подробную информацию всем заинтересовавшимся предоставлю по почте.

icq: 233533011

e-mail: [email protected]

13 лет назад
kaw
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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