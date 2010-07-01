Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...
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Требуется опытный 3D modeler-animator со знанием 3D MAX на постоянку в студию. Мы находимся в центре Симферополя.
Оф трудоустройство, переезд и проживание за наш счёт.
З/п по результатам тестового задания.
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