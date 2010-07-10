Визуализатор элементов интерьера /Дизайнер

3D-графикаЗакрыт13 заявок434 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для создающейся компании требуется Визуализатор/Дизайнер элементов интерьера. Задачи: моделирование/создание визуализаций (3D, 2D) таких элементов интерьера как каминные порталы из натурального камня, столы/тумбы со столешницами из мрамора и гранита, барные стойки и т.д.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ:

Пример задания №1. Создание визуализации/макета каминного портала в интерьере на основании следующей инфо: изображение каминного портала; фото помещения или места, где размещен или будет размещен камин; материал (мрамор) из которого будет собираться каминный портал.

Пример задания №2. Создание визуализации макета тумбы со столешницей из мрамора в ванной комнате на основании следующей инфо: эскиз/чертеж тумбы; фото помещения или места, где будет размещено изделие; материал (мрамор) из которого будет изготовлена столешница.

Оплата сдельная, стоимость работ обсуждается персонально.

Инфо о компании на одноименном сайте: www.noblestone.com.ua

Требования к кандидату:

-знание элементов интерьера, в т.ч. камины;

-обязательность;

-креативность

Спасибо заранее всем, кто откликнется!

13 лет назад
Yuzzz
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Art Director

    Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Моделлер - проект "Наутилус"

    Требуются специалисты по некоторым специальностям в области 3d для проекта "Наутилус": • Персонажи (как люди, так и просто скульптуры) • Здания (сами строения и предметы интерьера) • Окружение (деревья, ...

    3D-графика50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Текстурщик - проект "Наутилус"

    Требуются специалисты в области 3d для проекта "Наутилус" Сайт проекта: http://cpt-nemo.ru/ Требование к кандидату - Наличие портфолио Владение следующими навыками: Минимальные знания 3d max, Твёрдые знания PhotoShop, Свободная работа со слоями, эффектами, кистями и т.д., Опыт создания текстур как с нуля, так и по ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Арт-директор

    В развивающуюся компанию необходим специалист, хорошо разбирающийся в компьютерных играх и технологиях, имеющий хороший художественный вкус, умеющий рисовать от руки, придумывать стиль игры, локаций, персонажей. Обязанности: придумывание сценария игры, разработка скетчей персонажей, моделирование, текстурирование (Diffuse/Specular/Normal ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий художник по персонажам

    Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D моделлер-аниматор

    $250

    Предлагаю удалённую работу по созданию анимируемых 3D моделей транспортных средств в 3D MAX весрии 9 и ниже. Нужно сделать модели из кабины с видом от первого лица и модели снаружи с видом от третьего лица. ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3d modeler-animator

    Требуется опытный 3D modeler-animator со знанием 3D MAX на постоянку в студию. Мы находимся в центре Симферополя. Оф трудоустройство, переезд и проживание за наш счёт. З/п по результатам тестового задания.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Цифровой 3D художник

    Цифровой 3D художник Динамично развивающаяся game-компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду цифрового 3D художника. Задачи: Разработка 3D моделей и персонажей; Создание 3D сцен. Требования: Создание низко ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D Дизайнер интерьера

    Дизайн-студия интерьера приглашает 3D Дизайнера интерьера на постоянную удаленную работу. Нужен сотрудник, способный точно выполнять поставленные задачи и следовать инструкциям, высылаемым в письменном виде. Просьба заполнить кратко анкету (отнеситесь, пожалуйста, к заполнению как к ...

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад