Визуализатор элементов интерьера /Дизайнер

Специализированное кадровое агентство индустрии видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками игр США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов с существенным опытом участия в игровых проектах, владеющих всеми необходимыми навыками своей ...
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Для создающейся компании требуется Визуализатор/Дизайнер элементов интерьера. Задачи: моделирование/создание визуализаций (3D, 2D) таких элементов интерьера как каминные порталы из натурального камня, столы/тумбы со столешницами из мрамора и гранита, барные стойки и т.д.
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ:
Пример задания №1. Создание визуализации/макета каминного портала в интерьере на основании следующей инфо: изображение каминного портала; фото помещения или места, где размещен или будет размещен камин; материал (мрамор) из которого будет собираться каминный портал.
Пример задания №2. Создание визуализации макета тумбы со столешницей из мрамора в ванной комнате на основании следующей инфо: эскиз/чертеж тумбы; фото помещения или места, где будет размещено изделие; материал (мрамор) из которого будет изготовлена столешница.
Оплата сдельная, стоимость работ обсуждается персонально.
Инфо о компании на одноименном сайте: www.noblestone.com.ua
Требования к кандидату:
-знание элементов интерьера, в т.ч. камины;
-обязательность;
-креативность
Спасибо заранее всем, кто откликнется!
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