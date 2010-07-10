Визуализатор элементов интерьера /Дизайнер

Для создающейся компании требуется Визуализатор/Дизайнер элементов интерьера. Задачи: моделирование/создание визуализаций (3D, 2D) таких элементов интерьера как каминные порталы из натурального камня, столы/тумбы со столешницами из мрамора и гранита, барные стойки и т.д.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ:

Пример задания №1. Создание визуализации/макета каминного портала в интерьере на основании следующей инфо: изображение каминного портала; фото помещения или места, где размещен или будет размещен камин; материал (мрамор) из которого будет собираться каминный портал.

Пример задания №2. Создание визуализации макета тумбы со столешницей из мрамора в ванной комнате на основании следующей инфо: эскиз/чертеж тумбы; фото помещения или места, где будет размещено изделие; материал (мрамор) из которого будет изготовлена столешница.

Оплата сдельная, стоимость работ обсуждается персонально.

Инфо о компании на одноименном сайте: www.noblestone.com.ua

Требования к кандидату:

-знание элементов интерьера, в т.ч. камины;

-обязательность;

-креативность

Спасибо заранее всем, кто откликнется!