Нужен моделлер и текстурщик

В развивающуюся компанию необходим специалист, хорошо разбирающийся в компьютерных играх и технологиях, имеющий хороший художественный вкус, умеющий рисовать от руки, придумывать стиль игры, локаций, персонажей. Обязанности: придумывание сценария игры, разработка скетчей персонажей, моделирование, текстурирование (Diffuse/Specular/Normal ...
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Для красочного полу-мультяшного проекта нужен моделлер и текстуровщик, причем необходимо самому уметь рисовать текстуры, а не совмещать готовые.
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