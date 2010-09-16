Нужен рендерщик на постоянной основе

Рисовать в основном лестницы, ну и бывает отделка интерьера, входная информация это подробные чертежи лестницы в автокаде и фото обекта, в неделю требуется рендерть где-то 3-4 обекта, примеры можете посмотреть по этой ссылке http://www.gedacomp.ru/gallary_10.php, оплата за каждую лестницу 15 вмз, в задании чертежии и фото одной лестницы, по дизайну она должна быть точно такой http://www.gedacomp.ru/img/cat_h/9h.jpg , тот кто сделает рендер лучше всех получит оплату за него и постоянную работу. все работы присылать на адрес [email protected]