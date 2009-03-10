Рисовать в основном лестницы, ну и бывает отделка интерьера, входная информация это подробные чертежи лестницы в автокаде и фото обекта, в неделю требуется рендерть где-то 3-4 обекта, примеры можете посмотреть по этой ссылке http://www.gedacomp.ru/gallary_10.php, оплата ...
- $5003D-графика1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Я высылаю вам замеры объекта и фотографии, вы делаете на их основании планы лестниц (в основном это деревянные лестницы для частных домов, обычно работаем в Автокаде, но готовы и рассмотреть другие программы) вид сверху и ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется создание бюджетного сайта и доработка другого, нужно создать сайт с нуля по мэжкомнатным дверям, нужен сайт строгий и доступный по цене примерного вот такой www/gedacomp.ru и еще доработать www/gedacomp.ru оплата за доработку отдельно.Сайты «под ключ»60 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется создание каталога по межкомнатным дверям в формате pdf, двери из дуба, вообщем в каталоге будет где-то 100 страниц, фирма называется "ЭДЕМ", логотипа на данный момент нету, но скоро будет так что оставляем место для ...Верстка полиграфии50 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно рисовать лестницы (деревянные, стеклянные, металлические (хай-тек), мрамор, гранит вообщем интерьерные) наверное, в 3-д максе, работа постоянная, в неделю надо будет где-то 4-5 лестниц. Входная информация будет чертежи в Автокаде (как в примере), в прикреплении ...3D-графика47 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется написать текст о дверях из массива дуба для сайта, где-то 15 стр., стоимость одного слова 2 цента, предлагаю в качестве тестового задания, написать вступительный текст о преимуществах дверей из массива над дверьми шпонироваными, немного ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен переводчик, работа постоянная в неделю нужно будет переводить, от3 до 6 писем, с англ. на русск. и наоборот, по оплате одно слово 1 цент. Тест можете скачать перевести и отправить на [email protected].Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Требуется нарисовать межкомнатные двери, есть фото дверей их нужно нарисовать наверное в 3-d максе, общий объем порядка 100 дверей, каждая дверь со стеклом и без, еще нужно нарисовать карнизы и наличники к ним. Каждая дверь ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад