dveriorg

Дмитрий dveriorg

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен рендерщик на постоянной основе

    $500

    Рисовать в основном лестницы, ну и бывает отделка интерьера, входная информация это подробные чертежи лестницы в автокаде и фото обекта, в неделю требуется рендерть где-то 3-4 обекта, примеры можете посмотреть по этой ссылке http://www.gedacomp.ru/gallary_10.php, оплата ...

    AutoCADPHP
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется конструктор для конструирования лестниц

    $1000

    Я высылаю вам замеры объекта и фотографии, вы делаете на их основании планы лестниц (в основном это деревянные лестницы для частных домов, обычно работаем в Автокаде, но готовы и рассмотреть другие программы) вид сверху и ...

    AutoCAD
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется создание бюджетного сайта

    $100

    Требуется создание бюджетного сайта и доработка другого, нужно создать сайт с нуля по мэжкомнатным дверям, нужен сайт строгий и доступный по цене примерного вот такой www/gedacomp.ru и еще доработать www/gedacomp.ru оплата за доработку отдельно.

    Сайты «под ключ»60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создать Pdf каталог по межком. дверям

    $250

    Требуется создание каталога по межкомнатным дверям в формате pdf, двери из дуба, вообщем в каталоге будет где-то 100 страниц, фирма называется "ЭДЕМ", логотипа на данный момент нету, но скоро будет так что оставляем место для ...

    Верстка полиграфии50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно нарисовать лестницы (постоянно)

    $500

    Нужно рисовать лестницы (деревянные, стеклянные, металлические (хай-тек), мрамор, гранит вообщем интерьерные) наверное, в 3-д максе, работа постоянная, в неделю надо будет где-то 4-5 лестниц. Входная информация будет чертежи в Автокаде (как в примере), в прикреплении ...

    AutoCAD
    3D-графика47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать текст о дверях из массива дуба

    $250

    Требуется написать текст о дверях из массива дуба для сайта, где-то 15 стр., стоимость одного слова 2 цента, предлагаю в качестве тестового задания, написать вступительный текст о преимуществах дверей из массива над дверьми шпонироваными, немного ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод технических писем с английского на русский

    Нужен переводчик, работа постоянная в неделю нужно будет переводить, от3 до 6 писем, с англ. на русск. и наоборот, по оплате одно слово 1 цент. Тест можете скачать перевести и отправить на [email protected].

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать межкомнатные двери

    $1000

    Требуется нарисовать межкомнатные двери, есть фото дверей их нужно нарисовать наверное в 3-d максе, общий объем порядка 100 дверей, каждая дверь со стеклом и без, еще нужно нарисовать карнизы и наличники к ним. Каждая дверь ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

sbelay
56 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Перевод технических писем с английского на русский
Удовлетворён сотрудничеством. Оплата производится вовремя, ответы на возникающие вопросы заказчик даёт оперативно и по существу.
Переводы выполняются качественно и оперативно, сотрудничеством удовлетворены.
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