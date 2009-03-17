sbelay

Сергей Белай sbelay

 
55 летУкраина/Кривой Рог
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Независимый переводчик - EN->RU, EN->UA, RU->EN, UA-EN

Образование: ф-т иностранных языков - английский, немецкий; ср.техническое - организация перевозок автотранспортом

специализация:

- перевод технической документации

(спецификации, руководства по эксплуатации, руководства по эксплуатации и т.п.)

- перевод документов ВЭД (контракты, счета-фактуры, упаковочные листы, деловая переписка ....)

- перевод документации, связанной с банками (аккредитивы, гарантии и т.п.)

- перевод художественных текстов (проза) с английского на русский/украинский языки

- перевод рекламных материалов

Отзывы заказчиков
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$14
10 баллов
14 лет назад
Перевод страницы сайта UA->EN
Быстро и качественно выполнил перевод с учетом пожеланий.
Выполнение задания по переводу текста с украинского на английский язык оставило самые приятные впечатления: чёткая постановка задачи, консультации по техническим вопросам, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
AlexanderPraim
Александр 
44 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
С английского на русский инвойсы и коносаменты
Сергей быстро и хорошо помог перевести документацию с английского на русский. Спасибо за работу! Буду и впредь обращаться.
Александр и представляемое им агентство переводов проявили себя в высшей степени как адекватный и надёжный заказчик (проект по переводу коносаментов и инвойсов EN-RU). Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на расширение взаимовыгодного сотрудничества.
Ответный отзыв
dveriorg
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Перевод технических писем с английского на русский
Переводы выполняются качественно и оперативно, сотрудничеством удовлетворены.
Удовлетворён сотрудничеством. Оплата производится вовремя, ответы на возникающие вопросы заказчик даёт оперативно и по существу.
Ответный отзыв
Переводы
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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