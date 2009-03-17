Александр и представляемое им агентство переводов проявили себя в высшей степени как адекватный и надёжный заказчик (проект по переводу коносаментов и инвойсов EN-RU). Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на расширение взаимовыгодного сотрудничества.