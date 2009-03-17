Независимый переводчик - EN->RU, EN->UA, RU->EN, UA-EN
Образование: ф-т иностранных языков - английский, немецкий; ср.техническое - организация перевозок автотранспортом
специализация:
- перевод технической документации
(спецификации, руководства по эксплуатации, руководства по эксплуатации и т.п.)
- перевод документов ВЭД (контракты, счета-фактуры, упаковочные листы, деловая переписка ....)
- перевод документации, связанной с банками (аккредитивы, гарантии и т.п.)
- перевод художественных текстов (проза) с английского на русский/украинский языки
- перевод рекламных материалов
Портфолио
- Положение о гарантии (EN>RU)259 просмотров
- Перевод с английского - Электрооборудование296 просмотров
- Инструкция Densit WearFlex629 просмотров
- Дополнительное соглашение RUS=>ENG322 просмотра
- ISDA Master Agreement - ENG=>UKR309 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
14 лет назад
Быстро и качественно выполнил перевод с учетом пожеланий.
Ответный отзыв
Выполнение задания по переводу текста с украинского на английский язык оставило самые приятные впечатления: чёткая постановка задачи, консультации по техническим вопросам, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
$20
10 баллов
14 лет назад
Сергей быстро и хорошо помог перевести документацию с английского на русский. Спасибо за работу! Буду и впредь обращаться.
Ответный отзыв
Александр и представляемое им агентство переводов проявили себя в высшей степени как адекватный и надёжный заказчик (проект по переводу коносаментов и инвойсов EN-RU). Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на расширение взаимовыгодного сотрудничества.
$100
10 баллов
15 лет назад
Переводы выполняются качественно и оперативно, сотрудничеством удовлетворены.
Ответный отзыв
Удовлетворён сотрудничеством. Оплата производится вовремя, ответы на возникающие вопросы заказчик даёт оперативно и по существу.
Переводы
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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