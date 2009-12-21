С английского на русский инвойсы и коносаменты

ПереводыЗавершен11 заявок454 просмотра
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Добрый день!

Нужен перевод простой документации с английского на русский язык. Подробности:

1) направление: с английского на русский язык.

2) тематика: инвойсы, коносаменты и т.п. (образец во вложении).

Формат файлов: JPG, перевод нужен в DOC.

3) объем: факту в расчетных страницах по 1800 знаков, всего есть на перевод по 20-30 таких документов, как прилагается в объявлении для образца.

4) срок: 1 день.

5) оплата: системой Webmoney (быстро - 1-2 рабочих дня), Анелик, Контакт, Unistream (медленнее - 3-4 рабочих дня);

6) критерий: качественный перевод тестового отрывка; текст для пробного перевода: можно взять треть или половину документа, опубликованного в приложении (по объему тестовый перевод нужен не более 0,3 страницы).

Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected] (копия на [email protected])

Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.

С уважением,

Александр

14 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
44 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
MarinaKim
Марина 
40 летКитай
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Марина быстро и хорошо помогла перевести документацию с английского на русский. Спасибо за работу! Уже неоднократно работали (по переводу на корейский, китайский языки) - работа радует, буду и впредь обращаться.
sbelay
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Сергей быстро и хорошо помог перевести документацию с английского на русский. Спасибо за работу! Буду и впредь обращаться.
Александр и представляемое им агентство переводов проявили себя в высшей степени как адекватный и надёжный заказчик (проект по переводу коносаментов и инвойсов EN-RU). Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на расширение взаимовыгодного сотрудничества.
_Tanechka_
Татьяна 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
C Александром было приятно работать. Четко сформулированное задание, своевременная оплата. Все что необходимо для идеального заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. С уважением, Татьяна
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