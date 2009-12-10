Перевод статьи по медицине

Простая работа для студента технического вуза 2 курса. Включает в себя только перевод и не большие пояснения. Для тех кому интересно вышлю задание по e-mail
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевод научной статьи по онкологии, много биохимических терминов. Желательно хорошее владение этой тематикой. Статья отсканирована из журнала, если будут попадаться места, где плоха или совсем не читается текст, переводить не нужно. Объем статьи - 6 страниц и один абзац на 7 странице, список ли-ры переводить не нужно. Одная страница полностью занята таблицей. Сроки - 1 день.
Оплата - ЯндексДеньги по факту. Пишите Ваши пожелания по оплате. В приложении - первая страница для ознакомления.
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