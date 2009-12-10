Перевод статьи по медицине

Требуется перевод научной статьи по онкологии, много биохимических терминов. Желательно хорошее владение этой тематикой. Статья отсканирована из журнала, если будут попадаться места, где плоха или совсем не читается текст, переводить не нужно. Объем статьи - 6 страниц и один абзац на 7 странице, список ли-ры переводить не нужно. Одная страница полностью занята таблицей. Сроки - 1 день.

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