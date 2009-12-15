Перевод с версткой под оригинал.

Файл в PDF, текст, таблицы и картинки. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде под ригинал. Количество знаков определим по факту окончания работы, документ прилагается.

В Вашем предложении должны фигурировать: цена за стр. 1800 знаков и дата сдачи работы.

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