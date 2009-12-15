Перевод с версткой под оригинал.

ПереводыЗавершен6 заявок235 просмотров
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Файл в PDF, текст, таблицы и картинки. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде под ригинал. Количество знаков определим по факту окончания работы, документ прилагается.

В Вашем предложении должны фигурировать: цена за стр. 1800 знаков и дата сдачи работы.

Проект ТОЛЬКО для профессиональных переводчиков. Приветствуются свободные исполнители с которыми мы уже сотрудничали по аналогичным проектам.

Оплата через СБС.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Wolfilla
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$132
7 дней
Хорошая работа, спасибо.
Надежный и серьезный заказчик. рекомендую!
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