Рерайт (английский)

Нужен рерайтер(ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ).

ежедневно есть поток(1 - 4 штуки) статей или обзоров

тематика: ИТ + медицина.

из них нужно делать НА АНГЛИЙСКОМ что-то типа саммари(своими словами) или "впечатления своими словами" + иногда буду просить внизу написать какое-то конкретное предложение.

работаем в следующем режиме: я отсылаю на мейл ссылки(каждой статье отдельный мейл), а Вы мне в ответ - текст(но не позже конца СЛЕДУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ )

каждый рерайт должен быть следующего формата: свой текст не менее 500 символов(без проблемов и т.д.) + цитаты из оригинала текста.

оплата - еженедельно.

Укажите стоимость 1 рерайта.