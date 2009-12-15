Рерайт (английский)

ПереводыЗавершен10 заявок370 просмотров
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Нужен рерайтер(ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ).

ежедневно есть поток(1 - 4 штуки) статей или обзоров

тематика: ИТ + медицина.

из них нужно делать НА АНГЛИЙСКОМ что-то типа саммари(своими словами) или "впечатления своими словами" + иногда буду просить внизу написать какое-то конкретное предложение.

работаем в следующем режиме: я отсылаю на мейл ссылки(каждой статье отдельный мейл), а Вы мне в ответ - текст(но не позже конца СЛЕДУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ )

каждый рерайт должен быть следующего формата: свой текст не менее 500 символов(без проблемов и т.д.) + цитаты из оригинала текста.

оплата - еженедельно.

Укажите стоимость 1 рерайта.

14 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
_Albina
45 летГермания
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад
$30
5 дней
Спасибо за сотрудничество
Спасибо за сотрудничество!
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