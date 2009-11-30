Перевод с греческого

$50
ПереводыЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Здравствуйте, коллеги! Необходим переводчик с греческого-перевести два личных документа на русский. Gишите цену за 1800 знаков с пробелами. Посредники не интересны- только переводчики греческого. Оплата-по факту, вэбмани. ICQ 224567308

14 лет назад
translators2008
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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