Перевод по медицине с немецкого языка

Здравствуйте!

Есть на подходе проект по переводу текста по медицине с немецкого языка на русский язык. Ваши предложения, а также выполненный тест (файл документа Word прикреплён) отправляйте на mosprotext21 (at) gmail (dot) com.

Цены указывайте в российских рублях за 1800 знаков с пробелами.